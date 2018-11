Bibliotheek organiseert gedichtenwedstrijd Nele Dooms

20 november 2018

16u40 0

De bibliotheek van Buggenhout organiseert een gedichtenwedstrijd. Geïnteresseerden kunnen tot 22 december in de pen kruipen. De bib roept op om gedichten te schrijven rond ‘vrijheid’. Iedereen kan deelnemen en mag zoveel gedichten insturen als hij of zij zelf wil. De beste gedichten worden gedrukt als raamposter. Deelnemen is gratis. Inzendingen kunnen bezorgd worden aan de bibliotheek, in het Administratief en Cultureel Centrum van Buggenhout aan de Nieuwstraat. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.