Bewoners Dries maken kennis tijdens Lentedrink 03 mei 2018

Voor de allereerste keer vond een 'Lentedrink' plaats voor de bewoners van Dries, Rode en Meersveld. "Er zijn de jongste tijd heel veel nieuwe bewoners bijgekomen in de buurt", zeggen organisatoren Erik Coppens, Eddy Van Ransbeeck, Erik Van Den Broeck, Leo Van Campenhout en Geert Van Hoeymissen. "Door alle buren samen te brengen, kan iedereen elkaar beter leren kennen. Bovendien is er altijd vanalles op de Dries te doen, maar nooit voor de bewoners zelf. De Lentedrink brengt daar verandering in." Bij de Lentedrink hoorde ook een wandeling in de buurt. Geert Mannaert nam de deelnemers als gids op sleeptouw om te vertellen over vroeger.





(DND)