Betta viert jubileum met grote expo Nele Dooms

07 november 2018

17u58 0 Buggenhout Betta, de grootste vereniging van aquarium-, terrarium- en vijverhouders in de Benelux, uit Buggenhout plant dit weekend een grote Aquarium- en Terrariumtentoonstelling. Aanleiding is het vijftigjarig bestaan van de vereniging.

Voor de tentoonstelling werkt Betta samen met het Oost-Vlaams Verbond voor Aquarium- en Terrariumkunde en de Federatie van AquariumKlubs. Bezoekers zullen er vele tientallen aquaria en terraria kunnen bewonderen. Dankzij de vele deelnemers, zullen er ook allerlei specialiteiten te zien zijn. Zo is er een aquarium van meer dan 2000 liter water aanwezig, maar ook de Nano aquaria met garnalen en kreeften. Ook terraria met hagedissen, spinnen en insecten zijn aanwezig. Een vorige editie van deze expo, in 2013, lokte nog enkele duizenden bezoekers. De organisatoren verwachten met hun tentoonstelling dit jaar in de Hangar 43, in de Fabrieksstraat in Baasrode, nog beter te doen.

De Grote Aquarium- en Terrariumtentoonstelling is te bezoeken van zaterdag 10 november tot en met 18 november, telkens van 14 tot 21 uur. Op zondag 11 november is dat mogelijk van 10 tot 21 uur en op zondag 18 november van 10 tot 19 uur. Er zijn ook groepsbezoeken met een gids mogelijk voor onder andere jeugdverenigingen of scholen. De toegang bedraagt 2,50 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis naar binnen. Info: bart@betta.be.