Betta viert jubileum met grote expo en nieuwe toekomstplannen Grootste aquarium- en terrariumvereniging krijgt titel koninklijk Nele Dooms

12 november 2018

16u09 2 Buggenhout Betta, de grootste aquarium- en terrariumvereniging van de Benelux, uit Buggenhout draagt voortaan de titel ‘koninklijk’. De vereniging viert haar vijftigjarig jubileum. Dat gebeurt met een grote tentoonstelling in Hangar 43 én grootse toekomstplannen. Volgend jaar zal Betta eigenaar zijn van haar eigen lokaal. Daarvoor kocht de club de vroegere café De Pluym in Baasrode.

Elke vijf jaar organiseert Betta een grote tentoonstelling met tientallen aquariums en terrariums. Die heeft dit jaar een extra tintje. Niet alleen bestaat de vereniging dit jaar immers precies vijftig jaar, de expo vindt ook voor het eerst plaats in de Hangar 43 in Baasrode in de plaats van Zaal Nicolaas in Buggenhout. De expo loopt tot volgende week en de club verwacht in totaal meer dan achtduizend bezoekers. “De interesse voor onze tentoonstelling blijft echt enorm”, zegt voorzitter Bart Van Aken. “Dat is ook de reden waarom we er elke vijf jaar mee uitpakken. Met regelmaat van de klok krijgen we de vraag ‘wanneer is het nog eens viskestentoonstelling?’.”

Met vijftig jaar op de teller is Betta alleszins nog springlevend. Een ledenaantal tussen de acht- en negenhonderd zorgt ervoor dat de vereniging de grootste van de Benelux is. “We hebben de ambitie om dat te blijven”, zegt Van Aken. “Er zit geen sleet op het houden van aquariums. Al verliezen we natuurlijk soms wel leden en moeten we inspanningen leveren om er andere in de plaats te krijgen. Velen denken tegenwoordig dat het internet antwoorden op alle mogelijke vragen biedt en dat ze zich daarmee kunnen behelpen bij het houden van een aquarium. Dat klopt niet. In een club heb je tal van mensen die kunnen helpen met tips en tricks. Betta beschikt over heel wat ervaringsdeskundigen met raad en daad. Dat is het voordeel om bij de vereniging lid te zijn.”

Eigen clublokaal

De club heeft vertrouwen in de toekomst. Ze heeft zelfs grote plannen. Zo’n dertig jaar lang had Betta onderdak in een clublokaal in Malderen. “We huurden dat pand en waren er ons van bewust dat er ook een eind aan die huur kon komen. Daarom wilden we graag eigenaar worden van een eigen gebouw. Een zoektocht van zo’n twee jaar heeft ons bij de vroegere café De Pluym gebracht. Dat gebouw is ondertussen van ons en we hebben ook de bouwvergunning voor wat aanpassingen in handen. Zo kunnen we nu echt werk maken van een eigen accommodatie, met onder andere een clubshop, goede toog en vergaderruimte. Ons jubileum is zo een doorstart naar een mooie toekomst. Onze overleden voorzitter Luc Blommaert zou fier zijn.”

Van Aken is zelf al 25 jaar lid van Betta, waarvan de jongste acht jaar voorzitter. Voor hem is het duidelijk waarom zoveel leden thuis een aquarium houden. “Om natuur in huis te halen”, zegt hij. “En het is rustgevend. De ene aquarium vraagt al meer zorg en onderhoud dan de andere, met zoutwateraquariums bijvoorbeeld is er al meer werk, maar het plezier ervan is toch altijd groot.”

Tijdens de ‘Grote Aquarium- en Terrariumtentoonstelling’ zijn meer dan zestig aquariums en terrariums te bekijken. Pronkstukken zijn een aquarium van meer dan 2.000 liter water en een Nano aquaria met garnalen en kreeften. Ook terraria met hagedissen, spinnen, kikkertjes en insecten zijn aanwezig. “Ook de visjes waar we zelf onze naam aan danken, de Betta’s of Siamese Kempvis, oorspronkelijk uit Maleisië, ontbreken niet”, zegt Van Aken. “Ze zitten elk apart in kleine visbakjes, want als je ze samen zet, eten ze elkaar op.”

Door het jubileum kreeg Betta overigens al hoog bezoek op haar tentoonstelling. Prins Laurent, gekend als dierenvriend, kwam langs en spendeerde twee uur om de expo te bekijken. “Omdat we de titel koninklijk kregen, hadden we hem gevraagd”, zegt Van Aken. “Tot onze grote verbazing is de prins daar ook op ingegaan. Het was een heel aangenaam contact, waarbij de prins heel veel interesse toonde.”

De expo is te bezoeken tot en met 18 november, telkens van 14 tot 21 uur. Er zijn ook groepsbezoeken met een gids mogelijk voor onder andere jeugdverenigingen of scholen. De toegang bedraagt 2,50 euro. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis naar binnen. Info: www.betta.be.