Betta-leden krijgen diploma voor aquarium Nele Dooms

22 november 2018

Betta, de vereniging voor aquarium- en terrariumhouders van Buggenhout, bezorgde haar leden die deelnamen aan de vijfjaarlijkse tentoonstelling een diploma. Die werden uitgereikt door de Belgische Bond. “Betta kon, naast delegaties van zusterverenigingen, ook op heel wat eigen leden rekenen om aquariums te tonen tijdens onze expo in Hangar 43", zegt voorzitter Bart Van Aken. “Dat verdient de nodige waardering. We hebben er overigens een erg geslaagde tentoonstelling opzitten, dankzij inspanningen van heel wat mensen. Het resultaat mocht gezien worden en we konden rekenen op een grote opkomst van bezoekers. Dat deed het tentoonstellingscomité zeker deugd.”