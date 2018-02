Betta huldigt clubkampioen 13 februari 2018

Betta Buggenhout, de grootste aquarium-, vijver- en terrariumvereniging van de Benelux, maakte haar clubkampioen bekend. Dat gebeurde tijdens het jaarlijkse clubfeest. "Traditiegetrouw worden onze clubkampioenen gevierd tijdens een lekkere maaltijd", zegt voorzitter Bart Van Aken. "Dit jaar was dat niet anders. Elk lid dat deelneemt aan een activiteit, een vergadering bijwoont of actief meewerkt aan onze clubwerking, krijgt daar punten voor. Wie de meeste punten verzamelt, is clubkampioen." Die eer viel dit jaar te beurt aan Marc Veyt uit Buggenhout.





(DND)