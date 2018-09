Betere waterleiding voor Brielstraat Nele Dooms

16u40 0 Buggenhout Er komt betere waterleiding in de Brielstraat in Buggenhout. Daar zal watermaatschappij Farys voor zorgen.

De Buggenhoutse gemeenteraad gaf haar fiat voor dit project. "Momenteel situeren zich ter hoogte van de oude spoorwegovergang in de Brielstraat twee eindpunten van waterleidingen in kunststof", zegt schepen Geert Hermans. "Farys zal die met elkaar verbinden. Dat heeft twee voordelen. Enerzijds komt er zo een extra voedingslijn naar hogerop gelegen gebied in Buggenhout en Baasrode bij, zodat dit meer zekerheid biedt voor waterbevoorrading. Anderzijds komt dit de waterkwaliteit ten goede omdat er geen stilstaand water in de waterleidingen meer zal zijn." De werken worden binnenkort uitgevoerd.