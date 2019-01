Bestuurder knalt op geparkeerde oplegger, vijst nummerplaat af en vlucht weg Koen Baten

12 januari 2019

12u26 0

Een jonge bestuurder heeft afgelopen nacht vluchtmisdrijf gepleegd na een zwaar ongeval op de Kalkenstraat in Buggenhout. De man reed met zijn Citroën iets voor 03.00 uur vannacht in op een geparkeerde oplegger. Het voertuig liep zware schade op en is rijp voor de schroothoop. Na het ongeval kon de bestuurder nog uitstappen. Hij verwijderde de nummerplaat achteraan op de wagen en zette het op een lopen. De politie heeft nog een zoektocht gedaan langsheen de velden, maar kon de chauffeur niet meer aantreffen. De nummerplaat vooraan de wagen, werd niet verwijderd, waardoor de politie de dader nog kan opsporen. De brandweer van Buggenhout kwam ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Het voertuig werd getakeld.