Bestuurder geflitst aan 101 kilometer per uur in bebouwde kom tijdens alcoholcontrole Koen Baten

20 januari 2019

11u46 0

De politiezone Lebbeke/Buggenhout heeft gisteren een controle gehouden op alcohol en drugs in het verkeer. Hierbij werd ook tegelijkertijd gecontroleerd op overdreven snelheid. Er werden 43 overtredingen vastgesteld. Een chauffeur werd zelf geflitst met een snelheid van 101 kilometer per uur in de bebouwde kom. Hij zal zich mogen verantwoorden bij de politierechter.

Tijdens de controles konden ook twee bestuurders betrapt worden onder invloed. Hierbij kreeg een bestuurder een boete van 179 euro en een rijverbod van drie uur. Een andere bestuurder testte positief op amfetamines. Hij kreeg een onmiddellijke intrekking van 15 dagen en zal ook voor de politierechter moeten verschijnen.

Daarnaast werden ook drie bestuurders of passagiers betrapt op het niet dragen van de gordel. Tot slot kreeg een chauffeur ook een boete voor het gebruik van de gsm achter het stuur.