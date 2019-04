Bestuurder die positief blaast rijdt toch nog weg met wagen, maar rijdt zichzelf klem op industrieterrein

Koen Baten

08 april 2019

11u21 0 Buggenhout Een bestuurder die zaterdagavond bij een controle op de Brusselsesteenweg in Lebbeke een positieve ademtest aflegde besloot om na de controle toch nog in zijn voertuig te kruipen en weg te rijden.

De chauffeur reed zich echter vast in het industrieterrein D’helst en kon daarna door de politie opnieuw geïnterpelleerd worden. De procureur besliste om zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen in te trekken. Bij de controle van de politiezone Buggenhout/Lebbeke werden ook nog twee andere bestuurders betrapt onder invloed van alcohol.

Er werden ook nog 369 voertuigen gecontroleerd op overdreven snelheid. Daarvan waren er 39 bestuurders die het gaspedaal te zwaar induwden. De hoogst gemeten snelheid was 95 kilometer per uur in de bebouwde kom aan de Hoogstraat in Denderbelle. De bestuurster haar rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen. Ook in de Kasteelstraat werd een zware snelheidsovertreding vastgesteld. Een chauffeur reed er 79 kilometer per uur in de bebouwde kom. Verder werden er ook nog enkele kleine overtredingen vastgesteld waaronder een fietser zonder verlichting en enkele voertuigen die hinderlijk geparkeerd stonden. Er werd ook nog een pv opgesteld voor het niet dragen van de gordel en een vervallen keuring.