Bestuurder betrapt onder invloed van cannabis Koen Baten

27 december 2018

11u57 0 Buggenhout Bij een controle tijdens de WinterBOB campagne werd er gecontroleerd in de Kamerstraat en de Molenstraat in Buggenhout, de Lindelaan en de Koning Albert I-straat in Lebbeke. In totaal werden er 141 bestuurders gecontroleerd.

Eén bestuurder blies hier alarm en moest zijn rijbewijs drie uur inleveren. De politie kon ook een bestuurder onderscheppen onder invloed van cannabis. Er werd een bloedtest afgenomen en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Er werden ook verschillende pv’s opgesteld voor fout parkeren en fietsverlichting.

Bij een eerdere controle vorige week werd er ook gecontroleerd in de Stationsstraat in Buggenhout en de Flor Hofmanslaan in Lebbeke. Daar werden 66 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder moest toen zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen wegens dronken sturen. Eén bestuurder moest ook drie uur zijn rijbewijs afgeven. Verder waren er toen vier onmiddellijke inningen bij het gebruik van de gsm achter het stuur. De politie schreef ook een onmiddellijke inning uit voor het negeren van eenrichtingsverkeer.