Bert Gabriëls op kerkplein 03 juli 2018

Stand-up comedian Bert Gabriëls komt op donderdag 5 juli langs in Buggenhout. Dat kadert in de TV OOST vertellingen. Voor de derde keer op rij neemt Buggenhout daar aan deel. Bert Gabriëls is gekend van het tv-programma "zonde van de zendtijd" en diverse andere programma's waar hij te gast was. Hij heeft ook al verschillende zaalshows op zijn actief. Donderdag entertaint hij het publiek op het Kerkplein. Het concept is simpel; bezoekers brengen zelf hun stoetlje mee, krijgen een gratis Kwak of Karmeiet en luisteren. De voorstelling is gratis en start om 20 uur. Iedereen is welkom. (DND)