Belgian Brass Soloists in klooster

21 januari 2019

De Cultuurdienst van Buggenhout nodigt de Belgian Brass Soloists uit voor een concert. De muzikanten brengen op zondag 27 januari hun concert ‘Around The World’. Dat is een gevarieerd en toegankelijk programma dat het publiek mee neemt op reis door alle continenten en de tijd. Een brede waaier aan genres kom aan bod, van William Byrd en Bach tot Bernstein en Kurt Weill, van de renaissance en barok tot jazz en zelfs variété. Het ensemble zorgt voor een bloemlezing uit het rijke repertoire voor koperkwintet. Muzikanten van dienst zijn Manu Mellaerts, Steven Devolder, Rik Vercruysse, Jan Smets en Stephan Vanaenrode. Het concert begint om 10.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het Klooster van de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo, aan de Kloosterstraat 15 in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 16 euro. Info: vrijetijd@buggenhout.be of 052/33.84.50.