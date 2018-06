Bea krijgt 'Award van Zorgpersoonlijkheid' 20 juni 2018

Bea van den Broeck uit Buggenhout, directeur van het therapeutisch dagcentrum van vzw Eindelijk voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel, heeft de 'Award van Zorgpersoonlijkheid' van het jaar ontvangen. Jaarlijks reikt Zorganders tien awards uit. Eén ervan is die van 'persoonlijkheid van het jaar'. "De kandidatuur werd buiten mijn weten ingediend door een van de medewerker", zegt Bea Van den Breock. "De award wasdan ook een complete verrassing, maar ik ben er wel erg blij mee. Ik ben als directeur van Eindelijk echter maar zoveel waard dankzij mijn dynamisch team medewerkers, dankzij de Raad van Bestuur die me steunt en dankzij de vele vrijwilligers die onze werking versterken en de cliënten en hun families die ons verrtouwen. We delen allemaal de Eindelijk-passie en dus ook deze Award."





(DND)