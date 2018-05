Basisschool Vierhuizen opendeurt 05 mei 2018

02u26 1

Basisschool Vierhuizen van Buggenhout organiseert dit weekend een opendeurdag. Dat gebeurt onder het motto 'Casa Mondial'. Iedereen is op zondag 6 mei welkom om kennis te maken met de school. Er zijn dansoptredens, leerlingen treden op tijdens een vrij podium en alle klassen staan open voor een bezoek. Kinderen kunnen zich ook uitleven op een springkasteel. Met de slogang "proef de wereld" biedt de school ook allerlei proevertjes en hapjes uit verschillende landen aan. De opendeurdag vindt plaats van 14 tot 17 uur. Basisschool Vierhuizen bevindt zich aan de Vierhuizen in Buggenhout. Ook de kleuterschool aan de Meir in Opstal zet de deuren open zondag. Info: www.vierhuizen.be of via 052/33.28.18. (DND)