Basisschool Sint-Vincentius viert carnaval 21 februari 2018

02u34 0 Buggenhout Ook de leerlingen van de Sint-Vincentius Basisschool van Buggenhout vieren carnaval in deze periode van het jaar.

Zij trakteerden ouders, grootouders en andere nieuwsgierigen op een leuke carnavalstoet. Dit was een primeur voor de school. "Maar deze eerste editie was wel onmiddellijk een schot in de roos", zeggen juffen Laura Lauwers en Geertrui Geernaert. "We kregen heel veel positieve reacties van toeschouwers." De kinderen van de kleuter- en lagere school gingen de uitdaging aan om zich allemaal te verkleden als een dier. "Daarvoor knutselden ze in de klas tijdens de lessen zelf een origineel kostuum in elkaar", klinkt het. "We kozen ook een Prins Carnaval, die de stoet mocht openen door het officiële lintje door te knippen." De carnavalstocht ging dwars door het centrum van Buggenhout. Voor de bewoners van het rusthuis verzorgden de kinderen ook nog een klein optreden met dansjes. (DND)