Barbecue voor, Party na voetbal 06 juli 2018

02u54 0 Buggenhout De kermisweek in Opdorp zorgt ervoor dat er ook voor en na het voetbal op groot scherm in het voetbaldorp van Middenstand Opdorp Leeft op de Dries vanalles te beleven is.

Vandaag, vrijdag 6 juli, vindt na jaren opnieuw een Dorpsbarbecue plaats. Gunther Van Keer een Jael De Nil organiseren die ten voordele van de Opdorpse jeugdverenigingen. De barbecue was jarenlang een groot stuk, maar hield een tijd geleden op te bestaan. De organisatoren zorgen voor een comeback. Aanschuiven voor gegrild vlees en koud saladebuffet kan vanaf 17 uur.





Afterparty

Aansluitend presenteert Middenstand Opdorp Leeft om 20 uur de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Brazilië op haar dertig vierkante meter groot LED-scherm. "Omdat de kermistent toch op de Dries staat, zorgen we na de wedstrijd nog voor een extraatje", zegt MOL-voorzitter Erik Coppens. "We organiseren een win-or-lose-foute-party. Na de wedstrijd kan iedereen dus nog feesten in de tent. Wij zorgen voor een DJ die foute muziek draait. Ideaal voor de ambiance. De opbrengst schenken wij eveneens aan de Opdorpse verenigingen met een jeugdwerking." (DND)