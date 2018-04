Bank zoekt plek 26 april 2018

02u47 0

De Landelijke Gilde van Opdorp neemt deel aan de wedstrijd om een favoriete plek te zoeken voor de zitbank van de Landelijke Gilden Vlaanderen. De zitbank moet mensen in een dorp of gemeente samenbrengen. Een gelijkaardige wedstrijd vond vorig jaar al plaats en toen namen 36 dorpen deel aan de "Bank Zoekt Plek"-campagne. Dit jaar wordt de wedstrijd hernomen. In elk dorp kunnen de inwoners stemmen op hun favoriete plek voor de bank of zelf een plekje toevoegen. De Landelijke Gilde van Opdorp doet alvast mee en duidt de site van de IJskelder aan de Damstraat aan als ideale plaats. De locatie maakt deel uit van de Keisdruppersroute en de historische ijskelder is pas gerestaureerd. Het is de grootste van Oost-Vlaanderen en bevindt zich in de buurt van een insectenhotel. Met de zitbank van de Landelijke Gilde kan het een nog beter rustpunt in Opdorp worden. Stemmen kan via de website www.landelijkegilden.be. (DND)