Bach Bloesems in de kijker 24 maart 2018

De Gezinsbond van Opdorp zet de schijnwerpers op Bach Bloesems. Dat zijn vloeibare extracten van planten die positief inwerken op storende emoties en gemoedstoestanden zoals verontrusting, neerslachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen, stress en piekeren. Ze hebben de eigenschap om negatieve emoties om te buigen in positieve. Dokter Edward Bach (1886 - 1936) ontdekte 38 verschillende bloesems, met elk hun eigen helende eigenschap. Tijdens de info-avond geeft voeding- en gezondheidsconsulente Van Nimmen uitleg en tips. De voordracht vindt plaats op dinsdag 27 maart om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in zaal het Klokske, aan de Dries in Opdorp. De toegang bedraagt 2,5 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden. Info en inschrijvingen: lieve.vanbosbeke@gmail.com of 0494/92.67.86. (DND)