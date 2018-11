Babbelen en breien in de bib Nele Dooms

20 november 2018

14u42 0

Liefhebbers kunnen op woensdag 21 november in de bibliotheek van Buggenhout terecht om “te babbelen en te breien”. Iedereen kan daar aan deelnemen. Aanwezigen kunnen breien of leren beien of gewoon mee aanschuiven voor een leuke babbel. De bibliotheek voorziet koffie. De workshop duurt van 14 tot 17 uur. Er zijn nog sessies op woensdagen 5 en 19 december. Liefhebbers zijn welkom in de hoofdbibliotheek op de eerste verdieping van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout. Info: bib@buggenhout.be of 052/33.95.91.