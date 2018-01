Baasje vermiste Kars blijft zoeken 02u44 0 Foto Geert De Rycke Bordercollie Kars verdween op de avond van 14 november in Meuzegem. Buggenhout De zoektocht naar de vermiste bordercollie Kars blijft duren. De viervoeter is ondertussen sinds midden november verdwenen, maar baasje Helena Menten (22) blijft hopen. Omdat de laatste waarnemingen uit regio Buggenhout komen, roept het zoekteam nu alle inwoners daar op om uit te kijken naar Kars.

Kars is een bruine bordercollie van zes jaar oud. Hij verdween op de avond van 14 november in Meuzegem, Wolvertem. Sindsdien is baasje Helena Menten op zoek naar haar huisdier. Daarvoor worden al weken de grote middelen ingezet, met 10.000 flyers en affiches en een Facebook-campagne. De pagina "Karsdebruinebordercollie" telt intussen al bijna 3.000 volgers.





Mikken op Buggenhout

Spijtig genoeg leverde de zoektocht na anderhalve maand nog altijd geen resultaat op. "Toch geven we niet op", zegt Patricia Van Assche uit Buggenhout, die deel uitmaakt van het Kars-zoekteam. "Wij zijn met een grote groep sinds Kars' verdwijning naar hem op zoek. Alle meldingen pluizen we na. De meeste tips kwamen uit de regio Peizegem, Opwijk en Buggenhout. Alle waarnemingen gingen we na, maar we stelden vast dat die ons vaak te laat bereikten. Nu zitten we met het probleem dat de meldingen wat stilvallen. Daarom is beslist de zoektocht nog eens nieuw leven in te blazen en opnieuw extra aandacht op het probleem te proberen vestigen. Omdat de laatste waarnemingen uit Buggenhout kwamen, mikken we nu daar op." Tijdens de zoektocht zijn Helena en haar papa afwisselend stand-by om uit te rukken als een tip binnenkomt. "Het doet ook enorm deugd dat iedereen zo meeleeft met ons", klinkt het. "We vermoeden dat Kars totaal gedesoriënteerd is en dus in dezelfde omgeving blijft rondsukkelen. Ik blijf geloven dat hij leeft en hoop dat we hem zullen terugvinden."





Helena belooft een beloning van 1.000 euro voor de eerlijke vinders. Wie tips heeft over Kars, kan bellen op 0474/11.52.86 of 0473/93.45.88. (DND)