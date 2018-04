Avaloop aan tiende editie toe 12 april 2018

De jaarlijkse Avaloop in Buggenhout is dit weekend aan haar tiende editie toe. Het event wordt georganiseerd door de vzw Avalon uit Opstal. Die heeft in de Broekstraat een verzorgingstehuis voor een dertigtal personen met een handicap. De opbrengst van de Avaloop gaat dan ook naar de werking van dit centrum. De Avaloop vindt plaats op zaterdag 14 april. De recreatieve loopwedstrijden van 6, 12 en 21 kilometer starten vanaf 14 uur. Start en aankomst zijn voorzien ter hoogte van Avalon in de Broekstraat in Opstal. Deelnemen kan door een vrije bijdrage te schenken aan Avalon. Iedereen is welkom om mee te doen. Om alles veilig te laten verlopen wordt de Broekstraat afgesloten tussen de Ravenstraat en de Krapstraat van 10 tot 18 uur. Er geldt een parkeerverbod in de Broekstraat, de Kerkweg, Meir, Putweg en Bovendonkstraat. Info en inschrijvingen: info@avalon-vzw.be of 052/36.57.30. (DND)