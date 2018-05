Asbestplaten illegaal in beek gedumpt 03 mei 2018

02u38 0

Aan de Visgracht in Opstal moest een sluikstort van asbestplaten opgeruimd worden. Het was gemeenteraadslid Steven Creyelman die via het Burgermeldpunt van Vlaams Belang Buggenhout de melding binnenkreeg dat er asbestafval in de berm was achtergelaten. "Ik ben onmiddellijk poolshoogte gaan nemen", zegt hij. "Ter plaatse stelde ik vast dat het om een dertigtal van de welgekende golfplaten ging, waarin naar alle waarschijnlijkheid asbest is verwerkt. Het is een regelrechte schande dat mensen zomaar hun bouwafval, met asbest, in de beek dumpen. Dit is spelen met de gezondheid en een potentieel gevaar voor voorbijgangers en spelende kinderen." Creyelman verwittigde de politie die onmiddellijk ter plekke kwam om de nodige vaststellingen te doen. Het sluikstort werd zo snel mogelijk opgeruimd. (DND)