Armand De Raedt herverkozen als voorzitter CD&V Nele Dooms

29 januari 2019

15u54 1

Armand De Raedt is herverkozen als voorzitter van de CD&V-afdeling van Buggenhout. De leden verkozen tijdens hun nieuwjaarsreceptie de voorzitters van de verschillende afdelingen voor de komende drie jaar. De Raedt won het vertrouwen om zijn voorzitterschap voort te zetten. De nieuwe voorzitter van Jong-CD&V is Dorien Meskens. Voor Vrouw & Maatschappij is Marie-Louise Verest als voorzitter verkozen. Bij de CD&V-Senioren neemt voortaan Jozef Verhelst het voorzitterschap waar. Tijdens haar nieuwjaarsreceptie verkocht CD&V Buggenhout overigens inpakpapier voor het goede doel. De opbrengst daarvan gaat naar de vzw Samen, die zich inzet voor zieken, sociaal zwakkeren en alleenstaanden in Buggenhout.