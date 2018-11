Aperitiefconcert voor goede doel Nele Dooms

08 november 2018

15u02 0

De vzw Ingobyi uit Buggenhout organiseert op zondag 11 november een aperitiefconcert. Het initiatief moet geld in het laatje brengen voor de werking van de vzw. Die bekommert zich om in Rwanda om een gezondheidscentrum, materniteit en weeshuis te bouwen. Het aperitiefconcert, met gastartiest Wim Soutaer, begint om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangskaarten kosten 15 euro in voorverkoop en 17 euro aan de kassa, aperitief inbegrepen. Iedereen is welkom. Info: info@ingobyi.be of 0495/23.53.72.