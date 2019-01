Ambachtenmarkt op Erfgoeddag Nele Dooms

29 januari 2019

De afdeling Vrije Tijd van het gemeentebestuur van Buggenhout wil een nieuw initiatief aan de jaarlijkse Erfgoeddag koppelen. Dat wordt een ambachtenmarkt. De negentiende editie van de Erfgoeddag op zondag 28 april draait dit jaar rond het thema ‘Hoe maakt u het?’. Daarmee worden de schijnwerpers gericht op vakmanschap. Speciaal voor die gelegenheid organiseert Buggenhout een heuse ambachtenmarkt. Wie zelf handig is en leuke, mooie of nuttige dingen met zijn of haar handen maakt, mag hieraan deelnemen. Dat kan zowel professioneel of als hobby zijn. Wie zich wil tonen aan het publiek, krijgt een plek op de ambachtenmarkt. Geïnteresseerden kunnen dat doorgeven aan de afdeling Vrije Tijd. Info: www.buggenhout.be.