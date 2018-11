Agendapunten gemeenteraad verdaagd bij gebrek aan antwoorden Nele Dooms

27 november 2018

17u19 1 Buggenhout Twintig punten stonden er voor behandeling op de agenda van de gemeenteraad in Buggenhout, maar liefst zes ervan werden verdaagd naar een volgende gemeenteraad. Reden? Vragen over die dossiers door de oppositie konden niet beantwoord worden door de aanwezige schepenen. Die haalden de afwezigheid van burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) en OCMW-voorzitter Rosette Buys (Open Vld) aan om de antwoorden schuldig te blijven.

De beslissingen rond de begroting voor de brandweerzone, de budgetwijziging van het OCMW, budgetten voor de kerkfabrieken en de bespreking van het personeelsdossier van het OCMW-rusthuis werden uitgesteld. Oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) haalt zwaar uit naar de gang van zaken. “Mijn verbazing is groot dat vragen over bijna een derde van de agenda onbeantwoord moesten blijven”, zegt hij. “De burgemeester en de OCMW-voorzitter mochten dan afwezig zijn, bij mijn weten maken ook de waarnemend burgemeester en de schepenen deel uit van het bestuur en zouden ze toch op de hoogte mogen zijn van dossiers die lopen. Op deze manier lijkt het erop dat de gemeente nog nauwelijks wordt bestuurd en men de zaken op zijn beloop laat. De collegialiteit in het huidige schepencollege, met een N-VA die vanaf volgend jaar naar de oppositie trekt en NCD’ers die CD&V worden, lijkt compleet zoek. Hopelijk komen er in december wel de nodige antwoorden en worden dossiers au serieux genomen.”