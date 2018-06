Actie voor lokaal kopen 08 juni 2018

02u49 0 Buggenhout Het Vlaams Belang van Buggenhout start een actie voor lokaal kopen. De partij wil de lokale handelaars in de bosgemeente promoten.

Buggenhoutenaren kunnen een affiche voor hun venster hangen om zo te tonen dat ze de Buggenhoutse handelaars steunen. Daar zijn drie winkelcheques van 50 euro en een van 100 euro mee te winnen.





"Buggenhout is een bruisende gemeente. Dat is onder meer te danken aan een enthousiaste bevolking en een bruisend verenigingsleven. Maar we mogen ook onze zelfstandigen en ondernemers niet vergeten", zegt Steven Creyelman, gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. "Zij investeren dagelijks in onze gemeente en zorgen er op die manier voor dat Buggenhout leefbaar is en dat in de toekomst ook blijft. Zelfstandigen en ondernemers zorgen immers niet alleen voor werk, maar ook voor die extra sociale dimensie. Ze verdienen daarom de nodige steun. Handelskernversterkende en -ondersteunende maatregelen zijn een must als we met Buggenhout een goede toekomst tegemoet willen. daarom moeten we Buggenhout als winkelvriendelijke gemeente promoten en mensen aanzetten om lokaal te winkelen. Vandaar onze actie 'Denk verder en koop lokaal!'."





Wie kans wil maken op de winkelcheques, moet de affiche voor het raam van zijn woning hangen tot eind deze maand en de organisatoren hiervan verwittigen via steven.creyelman@vlaamsbelang.org. (DND)