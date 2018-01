Acteurs Cocktail met klassieker op de planken 24 januari 2018

De acteurs van Theatergroep Cocktail van Buggenhout staan met een klassieker op de planken. Ze brengen 'Den Bompa', het theaterstuk waarop de latere gelijknamige televisiereeks gebaseerd werd. "Het stuk zelf dateert van 1980, maar het thema is nog altijd actueel: hoe gaan drie genereaties met elkaar om? We bieden de toeschouwers een komedie met een dramatisch ondertoontje of een drama met een komische noot", zegt regisseur Stijn De Wolf. Bompa van dienst bij Cocktail is Stef Buys. Erna Caluwaerts, Dina Annaert, Tine Haesebrouck, Elien De Ridder, Michel Annaert, Jelle Van Nieuwenhove en Filip Van Ransbeke vormen de rest van de cast. Voorstellingen zijn er nog op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 januari en vrijdag 2 en zaterdag 3 februari in Zaal Beukenhof.





(DND)