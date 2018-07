Achterruit van auto ingegooid aan station Koen Baten

23 juli 2018

13u09 4

Aan het station van Buggenhout hebben onbekenden een achterruit van een Dacia Logan ingegooid met een steen. De feiten gebeurden vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag. De auto stond geparkeerd aan het station ter hoogte van het CM-gebouw. Uit de wagen werd niets gestolen. Annemie van Den Bossche doet op sociale media een oproep naar getuigen. "Het is niet leuk om zoiets op te merken als je naar je wagen stapt", schrijft ze. "Ik hoop dat er iemand iets gezien heeft, dan mogen ze altijd contact met mij opnemen via facebook." De politie van Buggenhout/Lebbeke vraagt getuigen zich te melden.