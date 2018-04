64 bestuurders te snel, vier personen te veel gedronken 27 april 2018

De politiezone Buggenhout/Lebbeke heeft afgelopen weekend een controle uitgevoerd op snelheid en alcohol in het verkeer. In totaal werden er 669 voertuigen gecontroleerd op snelheid, 64 bestuurders duwden het gaspedaal te diep in. Daarnaast werd er ook 295 bestuurders onderworpen aan een alcoholtest.





Vier bestuurders bliezen positief, een rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Daarnaast werden ook nog twee bestuurders betrapt op het gebruik van hun gsm, waarvan een persoon uit het buitenland kwam. Er werd ook een onmiddellijke inning uitgeschreven voor een bestuurder die geen veiligheidsgordel droeg. Een motorrijder kreeg een onmiddellijke inning omdat hij geen beschermende kledij droeg. Bij een aanhangwagen was de verlichting niet in orde en een bestuurder reed ook zonder rijbewijs rond. Tot slot werd er ook nog een voertuig geklemd omdat er geen geldige verzekering werd aangetroffen.





(KBD)