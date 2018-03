52 bestuurders betrapt op overdreven snelheid 20 maart 2018

De politiezone Lebbeke/Buggenhout heeft zondag een grote verkeersactie uitgevoerd met de focus op alcohol, drugs en snelheid. Er werd gecontroleerd op vijf verschillende locaties: de Aalsterstraat in Wieze, Flor Hofmanslaan en Brusselsesteenweg in Lebbeke en de Stationsstraat in Buggenhout. Tot slot werd er ook op de Dries in Opdorp gecontroleerd. In totaal werden 821 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Hierbij werden 52 bestuurders betrapt op een te hoge snelheid. Daarnaast werden ook 74 personen onderworpen aan een alcoholtest. Twee bestuurders reden onder invloed van alcohol en bliezen alarm. De politie kon ook nog twee bestuurders aan de kant zetten die stuurden tijdens een verval. Beide voertuigen werden aan de klem geplaatst. Eén van hen reed ook zonder verzekering en keuring. Zijn voertuig zal getakeld worden. Verder werden ook enkele pv's uitgeschreven voor andere overtredingen. Drie bestuurders konden hun verzekeringsbewijs niet tonen. Er werden drie onmiddellijk inningen uitgeschreven voor het gebruik van de gsm tijdens het rijden. Tot slot werden er nog twee onmiddellijke inningen uitgeschreven voor het niet dragen van de veiligheidsgordel en twee inningen voor een parkeerverbod. (KBD)