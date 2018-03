37 bestuurders te snel 07 maart 2018

02u49 0

De politie Buggenhout/Lebbeke heeft 37 snelheidsduivels betrapt. In totaal werden 1.107 voertuigen gecontroleerd op vier locaties. De meeste bestuurders werden geflitst in de Vierbunderstraat in Buggenhout. Van de 115 bestuurders die er de camera passeerden, reden er 17 harder dan de toegelaten 50 per uur. Op de Dendermondsesteenweg werden 12 autobestuurders betrapt. In de Wolvestraat en Brandstraat werd respectievelijk vijf en drie keer geflitst. (KBD)