250.000 euro gestolen bij plofkraak DADERS GEBRUIKEN EXPLOSIEVEN OP GELDAUTOMAAT IN POSTKANTOOR NELE DOOMS & KOEN BATEN

07 juni 2018

02u35 0 Buggenhout Bij een plofkraak op het postkantoor in de Stationsstraat hebben drie daders een geldsom van 250.000 euro gestolen. De daders gebruikten explosieven om de automaat te laten ontploffen, die net was opgevuld met geld. De schade was aanzienlijk en het postkantoor blijft enkele dagen gesloten. Het parket is een onderzoek gestart.

De plofkraak werd gisteren gepleegd in de vroege ochtend. Drie daders kwamen ter plaatse. Twee van de drie mannen wandelden de inkomhal binnen met een regenjas aan een kap over hun hoofd, waardoor hun gezicht niet zichtbaar was. Op de camerabeelden zie je de twee mannen even prutsen aan de bankautomaat. Daarna komt een derde kompaan binnen die de camera onklaar maakt.





Aanzienlijke schade

Enkele minuten later ontploft de geldautomaat en gaan de daders aan de haal met een som van 250.000 euro. Op dit moment is er nog geen spoor naar hen. De knal door de explosieven moet enorm geweest zijn. In de automaat zitten normaal gezien enkele verfbommen gevuld met inkt die moeten afgaan wanneer iemand de automaat probeert open te breken. Door de explosie zijn de verfbommen echter weggevlogen en niet afgegaan op het geld.





De daders konden dus de hele geldsom met zich meenemen. Door de explosie sprong ook één van de ruiten en was er ook in de inkomhal aanzienlijke schade waar te nemen.





De plofkraak werd vermoedelijk opgemerkt door de eerste postbediende die in het kantoor werkte. Hij verwittigde onmiddellijk de politie die ter plaatse kwam.





Onderzoek gestart

De plaats werd hermetisch afgesloten om een onderzoek op te starten. "Toen ik hier iets voor 6 uur passeerde, merkte ik dat er heel wat politie aanwezig was", vertelt een buurtbewoonster. "Het hele postkantoor was ook afgesloten met politielint en er was heel wat beweging aan de inkomhal, maar ik wist toen nog niet wat er aan de hand was. Toen ik het 's avonds hoorde, schrok ik dat er nog zoveel geld aanwezig was", klinkt het.





Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er een inbraak geweest is in het postkantoor. "Wij zijn een onderzoek gestart, maar kunnen hierover niet meer informatie kwijt," aldus Sarah Demeyer. Het postkantoor is door de plofkraak een tijdlang gesloten. Wie nu bij de post wil, moet naar het kantoor van Lebbeke gaan.





Of de daders ook gelinkt kunnen worden aan de andere plofkraak in Kinrooi in Limburg is niet duidelijk. Daar werd toen 400.000 euro buitgemaakt. Er werd ook toen gebruik gemaakt van explosieven om de geldautomaat open te breken.