22 extra bedden voor Heymeulen RUSTHUIS KRIJGT NIEUWBOUW MET ONDERGRONDSE PARKING NELE DOOMS

28 april 2018

02u33 0 Buggenhout Woonzorgcentrum Heymeulen in Buggenhout heeft grote plannen. Er komen 22 bedden bij. Om de uitbreiding en modernisering te realiseren, zal er volop gebouwd en gesloopt worden.

Het woonzorgcentrum Heymeulen, aan de Molenstraat in Opstal, biedt momenteel ruimte aan negentig bedden. Wil het rusthuis aan nieuwe normen en vereisten voldoen en zo zijn erkenning behouden, zijn echter aanpassingen nodig. Het gebouw is immers al ettelijke jaren oud. "Rusthuiskamers moeten groter", legt burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) uit. "Als dat gebeurt aan de hand van een verbouwing en aanpassing van het bestaande gebouw, dan zou dat een daling van het aantal kamers opleveren. Door de vergrijzing van de samenleving en de vele wachtlijsten voor rusthuizen is dat geen goede piste. De Heymeulen, die recent overigens goedkeuring kreeg voor liefst dertig extra bedden, wil dus moderniseren én uitbreiden."





Papiermolen

Evident zijn de plannen niet. De Heymeulen ligt immers vooraan in woongebied met landelijk karakter. Aan de achterzijde ligt de site in agrarisch gebied, dat vroeger bebost is geweest. Een planologisch attest om de uitbreidingsplannen en verbouwingen mogelijk te maken, is alvast door de Buggenhoutse gemeenteraad goedgekeurd. "Later moet er ook nog een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) komen. Het voorontwerp daarvan moet binnen het jaar na dit positief planologisch attest klaar zijn", zegt Van Herreweghe. "We maken hier zo snel mogelijk werk van omdat dit zo'n belangrijk dossier is."





Op korte termijn wil De Heymeulen achter het huidige gebouw een nieuwbouw optrekken van drie bouwlagen hoog. Dat gaat over naar twee bouwlagen ter hoogte van de rechter perceelgrens. Bij de nieuwbouw is ook een ondergrondse parking gepland met 24 plaatsen. Eens bewoners naar deze nieuwe vleugel verhuisd zijn, wordt de huidige rechter zijvleugel gesloopt. Vervolgens komt er een grote bovengrondse parking rond de gebouwen, goed voor 23 plaatsen. De parking die nu in agrarisch gebied ligt, verdwijnt.





119 bedden

Dat levert in eerste instantie zeven bijkomende rusthuisbedden op. Maar op langere termijn moeten dat er 22 extra worden. Daarvoor moet eerst een herbestemming plaatsvinden van het perceel in agrarisch gebied. Daarna kan een groene parking gerealiseerd worden, in combinatie met tuin en bos. Vervolgens kan achteraan een parking van 58 plaatsen aangelegd worden. Bijkomend is ook nog de bouw van een nieuwe rechter zijvleugel gepland. Die zal twee bouwlagen tellen. De eerder gerealiseerde ondergrondse parking wordt dan ingericht als technische ruimte, keuken en gemeenschappelijke ruimte.





"Uiteindelijk leidt dit hele project tot een totaal aantal bedden van 119", zegt burgemeester Van Herreweghe.