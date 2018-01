183.000 euro subsidie voor bouw 't Eigennest VZW EINDELIJK KAN REKENEN OP FORSE STEUN VOOR UITBOUW ZORGAPPARTEMENTEN NELE DOOMS

02u39 0 Foto GDR De bouwwerken voor de 22 zorgappartemen zijn al een paar maanden bezig. Buggenhout Vzw Eindelijk kan rekenen op fikse steun voor de uitbouw van een twintigtal zorgappartementen. De provincie Oost-Vlaanderen verleent een subsidie van maar liefst 183.000 euro. De bouw van 't Eigennest, waar personen met een niet-aangeboren hersenletsel kunnen wonen, is volop bezig.

De Provincie Oost-Vlaanderen verleent in totaal 971.075 euro subsidie aan twaalf Oost-Vlaamse woonprojecten, voor onder andere personen met een beperking. "We weten dat deze projectsubsidie onmogelijk alle gestelde problemen kan oplossen", zegt gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor wonen. "Maar we kunnen met deze ondersteuning wel helpen om oplossingen op gang te trekken."





Vzw Eindelijk van Buggenhout is één van de instanties die op een aanzienlijke subsidie kan rekenen. Die heeft al meer dan tien jaar aan het Klaverveld een therapeutisch dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Daar zien ze de toelage van maar liefst 183.000 euro erg graag komen. "Het is een mooie ondersteuning voor onze nieuwbouw, waarvoor de werken sinds een paar maanden bezig zijn", zegt directeur Bea Van den Broeck.





Zelfstandig wonen

Wie een motorische handicap oploopt na een ongeval of hersenbloeding, kan terecht bij de vzw voor de nodige zorg en revalidatie. In het therapeutisch dagcentrum komen tientallen personen langs voor een nuttige dagbesteding. De vzw wil de site aan het Klaverveld nu verder uitbreiden. Dat gebeurt met een compleet nieuw complex waar aangepaste wooneenheden in onder gebracht zullen worden.





"De personen die bij ons langskomen, hebben immers niet alleen nood aan een therapeutische dagbesteding", legt Van den Broeck uit. "We ondervinden dat er ook vraag is naar mogelijkheden om permanent, zelfstandig te wonen. Er is behoefte om op eigen benen te staan. En we merken bij ouders en partners dat het voor hen een opluchting is als er aangepaste voorzieningen zijn voor als zij zelf er niet meer zouden zijn. Dat willen wij bieden met ons woonproject 't Eigennest."





22 zorgappartementen

De nieuwbouwwerken startten in het najaar van vorig jaar, op een perceel grond naast het huidige dagcentrum aan het Klaverveld.





Er komt een woonproject met 22 zorgappartementen, dat ook toegankelijk is voor rolstoelen. Twee kamers zijn voorzien voor kortopvang. Er komt ook een studio, zes appartementen met één slaapkamer en dertien appartementen met twee slaapkamers. De flats zullen beschikken over alle nodige basisvoorzieningen op vlak van domotica, toezicht- en oproepsystemen.





Daarnaast komt er een gemeenschappelijke zithoek en een studio voor permanentie. De toekomstige bewoners die er een flat zullen huren, kunnen rekenen op de zorg vanuit vzw Eindelijk.





Over ongeveer anderhalf jaar moet 't Eigennest een feit zijn.