16-jarige betrapt achter het stuur 24 maart 2018

Bij een anti-inbraakactie heeft de politie van de zone Buggenhout/ Lebbeke op 22 maart een 16-jarige betrapt achter het stuur van papa's auto. Hij werd afgezet bij zijn ouders en er werd een pv opgesteld. In totaal werden 2.760 voertuigen gecontroleerd. De politie trof ook twee personen aan die geseind stonden. Verder werd een voertuig in beslag genomen en een wielklem geplaatst omdat er een vermoeden was dat de verzekering niet in orde was. Tien onmiddellijke inningen voor parkeerovertredingen werden uitgeschreven. (KBD)