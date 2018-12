‘t Muziek zorgt voor een groovy Kerst Nele Dooms

20 december 2018

Muziekmaatschappij ‘t Muziek van Buggenhout brengt op zaterdag 22 december haar tweejaarlijks kerstconcert. Thema dit jaar is ‘A Groovy Christmas’. De muzikanten nodigen een gastsolist met talent van de bovenste plank uit. Dit jaar wisten ze niemand minder dan de hoornsolist Rik Vercruysse, bekend van De Beethovenacademie en Belgian Brass, te strikken. Er wordt ook een sfeervolle belichting voorzien. De muzikanten staan onder leiding van dirigent Thomas Roelants. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Gerardus Majellakerk, aan de Broekstraat in Opstal. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Info en reservatie: tmuziek1@gmail.com.