't Muziek brengt Disney 17 mei 2018

Muziekmaatschappij 't Muziek van Buggenhout brengt een concert met Disney-muziek. De muzikanten spelen onder leiding van dirigent Thomas Roelants. Er is ook een extra optreden van het instaporkest van 't Muziek en van de Samenspelklas onder leiding van Gudrun Franchois. Het concert begint om 20 uur in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Toegangstickets kosten 10 euro. Kinderen gratis. (DND)