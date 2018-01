't Muziek boekt succes met 'instapfanfare' 02u47 0 Foto De Rycke Harmonie 't Muziek hoopt nog veel muzikanten te mogen verwelkomen in de groep. Buggenhout Harmonie 't Muziek verzekert zichzelf van een mooie toekomst. Dat doet het met de 'instapfanfare'. De muziekmaatschappij lokt geschoolde muzikanten om de fanfare te vervoegen, door het inschrijvingsgeld van de muziekacademie terug te betalen.

't Muziek ontstond een zevental jaar geleden door een fusie van Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus en Koninklijke Maatschappij Morgenster uit Opstal. Sindsdien gaat het de muziekvereniging voor de wind. Een recente wervingsactie leverde de harmonie vijftien nieuwe muzikanten op. "Daardoor staat de teller op een totaal van zestig spelende leden", zegt Jan Jacobs. "Van een succes gesproken."





't Muziek richt voor beginnende muzikanten de 'instapfanfare' op. Daarvoor mikt de muziekmaatschappij op geschoolde muzikanten. "En hierbij rekenen we op de Academie voor Muziek, Woord en Dans", legt Jacobs uit.





Inschrijvingsgeld

"Om te stimuleren dat leerlingen van daar bij ons lid worden, betalen we het inschrijvingsgeld van de academie terug. De ervaring heeft ons geleerd dat een eigen opleiding organiseren voor beginners, in de schoot van onze vereniging, financieel niet haalbaar is. Bovendien bereiken we daarmee nooit het niveau dat een opleiding aan een academie kan bieden. Daarom kiezen we bewust voor de optie van terugbetaling van lidgeld."





Door bewust op zoek te gaan naar muzikanten in vrienden- en familiekring of bij collega's, is 't Muziek erin geslaagd om zowel tieners, twintigers als zelfs een zestigjarige te overtuigen om aan te sluiten en het plezier van samen te musiceren te laten ontdekken. "Er zijn voor hen drie repetitiemomenten", klinkt het. "Ervaren muzikanten en dirigent Thomas Roelandts zorgen voor ondersteuning."





Donderdagavond volgt een eerste vuurdoop tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in De Pit. (DND)