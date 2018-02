't Hoefijzer selecteert zich voor finale 13 februari 2018

Manége 't Hoefijzer van Buggenhout, aan de Dreef in Opstal, wist zich te plaatsen voor de finale van de VLP Club Battle. Ruiters Dagmar Verleyen, Yanko Godaert, Kristien Cooman en Sharon Vandeput wisten zich te kwalificeren. "Deze battle wordt door de Vlaamse Liga Paardensport georganiseerd om het clubgevoel te bevorderen", legt Sharon vandeput uit. "Elke club vaardigt vier ruiters af, twee voor dressuur en twee voor het springgedeelte." Die finale vindt plaats op zondag 25 februari tijdens Flanders Horse Expo in Gent. "De battle past perfect bij 't Hoefijzer", zegt zaakvoerster Katrien Wesemael. "Ruiters zonder wedstrijdervaring kunnen zo hun eerste stappen richting wedstrijd zetten. Ruiters met wat meer ervaring kunnen een onervaren of jong paard meenemen. We zijn heel blij met de finaleplaats."





(DND)