'Slaatje Praatje' maakt kans op 15.000 euro 23 mei 2018

Het project sociale kruidenier 'Slaatje Praatje' van het OCMW van Buggenhout is genomineerd voor de Federale Armoedeprijs. Daarmee behoort het initiatief tot de negen beste Belgische voorbeelden van hoe armoede moet worden aangepakt. Slaatje Praatje zorgt ervoor dat kansarme inwoners van Buggenhout aan gezonde voeding kunnen geraken en tegelijk meer kansen op sociale contacten krijgen. De mobiele sociale kruidenier komt sinds 2013 wekelijks langs op de OCMW-campus in Buggenhout en is dit jaar aan een jubileum toe. De nominatie voor de Federale Armoedeprijs is een enorme opsteker voor de dagelijkse werking en de betrokkenen bij het initiatief om armoede op een originele en gezonde manier te bestrijden. De hoofdprijs van de Federale Prijs Armoedebestrijding bedraagt 15.000 euro. De eindbeslissing ligt in het kamp van de burger. Iedereen kan stemmen op hun favoriete kandidaat. Het project met de meeste stemmen behaalt de prijs. Stemmen kan tot 3 juni via www.prijs2018.be/nl/candidate/slaatje-praatje. De prijsuitreiking vindt plaats op 8 juni in het Koninklijke museum van Schone Kunsten. (DND)