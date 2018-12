“Pierre, ge gaat dat goed doen!” Uittredend burgemeester Van Herreweghe draagt sjerp over aan opvolger Claeys Nele Dooms

13u31 1 Buggenhout Met een “Pierre, ge gaat dat goed doen!” droeg uittredend burgemeester Tom Van Herreweghe (NCD) woensdagmiddag de burgemeesterssjerp over aan zijn opvolger Pierre Claeys (CD&V). De machtsoverdracht gebeurde in de raadszaal van het Administratief en Cultureel Centrum, het hart van Buggenhout. De twee zitten er samen om dossiers te overlopen en knowhow door te geven, “zodat de nieuwe burgemeester op 1 januari beslagen op het ijs komt”.

Geen gevoelens van wrok of rancune zijn er bij afscheidsnemend burgemeester Tom Van Herreweghe te bespeuren nu hij het burgemeesterschap moet doorgeven aan CD&V’er Pierre Claeys. “Het gevoel dat overheerst is trots en dankbaarheid”, zegt Van Herreweghe. “Trots omdat ik liefst 24 jaar, waarvan 18 jaar als burgemeester, aan het roer van deze gemeente mogen zitten heb en de koers kon bepalen. En dankbaar om de fijne samenwerkingen met heel veel mensen die er de voorbije jaren waren. Ik steek niet weg dat ik betreur dat sommigen van mijn partij uiteindelijk een ander pad kozen. Ik heb het daar moeilijk mee gehad, maar heb me daar ondertussen volledig mee verzoend. Dat is het leven én het politieke spel. Ook hen ben ik nu dankbaar voor de goede samenwerking die er geweest is. Daardoor hebben we veel kunnen realiseren in Buggenhout.”

“Buggenhout heeft heel veel potentieel en ik hoop dat dit ook in de toekomst voort wordt waargemaakt.” Tom Van Herreweghe

Van Herreweghe koos er bewust voor om van ‘de machtsoverdracht’ een officieel moment te maken. Dat gebeurde woensdag. Claeys en Van Herreweghe zitten samen om informatie over dossiers, historiek over projecten en allerlei andere knowhow door te geven. “Mijn opvolger heeft glansrijk de verkiezingen gewonnen, daar kan niemand naast kijken”, zegt Van Herreweghe. “Hij is ongetwijfeld de liefste, sympathiekste en vriendelijkste mens in Buggenhout. Pierre moet alle kansen krijgen om het goed te doen en dus wil ik er voor zorgen dat hij in de best mogelijke omstandigheden kan starten in januari, door hem alle mogelijke informatie door te spelen. Buggenhout heeft heel veel potentieel en ik hoop dat dit in de toekomst voort wordt waargemaakt.”

Claeys neemt de uitgestoken hand graag aan. “Met twaalf jaar op de oppositiebanken ken ik het reilen en zeilen van de gemeente wel, maar ik heb toch nog meer dossierkennis nodig”, zegt hij. “Tom is de geknipte persoon om me dat door te geven. Ik sta voor een grote uitdaging om Buggenhout voort uit te bouwen. De overgang naar CD&V wil zeker niet zeggen dat we gaan afbreken wat in het verleden gebeurde. Integendeel, we moeten voortwerken. Daarom is deze overdracht in de beste verstandhouding zo belangrijk. Ik ben alleszins fier dat ik aan iets groots kan werken in de toekomst.”

Droomjob

Volgens Van Herreweghe krijgt Claeys ‘een droomjob’ in handen. “Dat is het alleszins voor mij altijd geweest”, zegt hij. “Natuurlijk zijn er harde en moeilijke momenten, maar ik onthou toch vooral de leuke en toffe. Het is voor mij een boeiende en intense periode geweest en ik ben vooral blij dat ik zoveel kunnen doen heb voor de gemeente. Ik heb dat altijd graag en passioneel gedaan. Maar na 24 jaar en ondertussen net vijftig levensjaren op de teller is het nu de moment om eens iets ander te doen in het leven.”

De afscheidnemende burgemeester wenst Claeys bij de overhandiging van zijn burgemeesterssjerp alle succes toe. “Het is dan wel nog een paar dagen te vroeg, maar ik hoop echt dat je er veel plezier mag aan beleven”, klinkt het. “Pierre gaat dat goed doen. Ik blijf alleszins beschikbaar aan de zijlijn. Niet als controlerende schoonmoeder, maar als luisterend oor of raadgever als me daar naar gevraagd wordt.”

Aanstaande donderdag 20 december vindt de laatste gemeenteraad van deze legislatuur plaats. NCD, dat ophoudt te bestaan, en Van Herreweghe bieden dan een receptie aan. Er zal dan ook een brochure voorgesteld worden met alle realisaties in Buggenhout van de voorbije 18 jaar.