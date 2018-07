"Nooit gedacht dat hij zoiets zou doen" Biljartvrienden van man die zijn ex wou doodrijden reageren vol ongeloof Koen Baten Silke Vandenbroeck

25 juli 2018

18u45 1 Buggenhout Marc P., de 64-jarige man uit Buggenhout die dinsdagochtend zijn ex-vrouw frontaal aanreed in Londerzeel, is door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor poging tot moord. Dinsdag was het motief van de man nog niet duidelijk, maar tijdens zijn verhoor verklaarde P. nu dat hij zijn echtscheiding niet kon verwerken. “We hadden dit nooit in Marc gezien”, zegt Cyriel Bollé, voorzitter van de biljartclub waar Marc lid was.

De postbode op rust reed dinsdagochtend iets voor 10 uur frontaal in op zijn ex-vrouw, de 38-jarige Marleen V.D.B.. De vrouw werkt voor Bpost en was op dat moment bezig met haar ronde. Buurtbewoner Rudy De Kinder vermoedt dat de man al een tijdje broedde op het idee. “Hij moet geweten hebben dat ze net dan in de Maldersesteenweg pakketjes aan het leveren was. Zij kwam uit de richting van Sint-Jozef en Marc uit de richting van Malderen. Bij zijn arrestatie riep hij dat het de bedoeling was geweest dat zowel hij als Marleen om het leven kwamen bij het ongeval, maar het leek hem niet te deren. Gelukkig is Marc niet in zijn opzet geslaagd.”

Marc zelf speelde sinds zijn pensioen bij de biljartclub ‘Malderen Statievrienden’, maar daar was hij sinds de scheiding met zijn ex-vrouw Marleen gestopt en terug in Buggenhout gaan wonen. “Ik heb er al die jaren samen mee gespeeld in het weekend en zag hem regelmatig”, zegt Cyriel aangeslagen. “Hij was een zeer goedlachs persoon en altijd vrolijk. Ik had al wel vernomen dat hij en zijn vrouw uit elkaar waren, en sinds eind mei was hij ook voorgoed bij ons gestopt omwille van de scheiding”, klinkt het.

“De laatste tijd had ik heel wat minder contact met Marc, maar ik kan echt niet begrijpen wat hem bezield heeft. Dat zal alleen hij weten en dat zal ook moeten blijken uit het onderzoek. Ik weet alleen dat ik hem tot zoiets nooit in staat had geacht. Hij heeft er ook nooit een woord over gezegd dat hij de scheiding niet kon verwerken of dat hij iets erg van plan was”, besluit Cyriel.

Buurtbewoners gingen er dinsdag al van uit dat een vechtscheiding aan de basis lag van de moordpoging. “Ze zitten in het midden van een scheiding”, zegt De Kinder. “Ze woonden samen in de Patattestraat, maar Marc is na zijn scheiding verhuisd naar Buggenhout”, zegt De Kinder. “Volgens mij neemt hij het haar kwalijk dat ze alles van hem heeft afgenomen. Hij was vast ten einde raad. Maar ik kan er niet bij dat Marc tot zoiets in staat was. Hij is jarenlang mijn postbode geweest en we hebben nooit problemen met hem gehad. We kwamen altijd goed overeen, ook al vond ik hem soms een rare snuiter.”

Het parket Halle-Vilvoorde kon P. en V.D.B pas woensdag verhoren. Tijdens het verhoor van P. werd duidelijk dat de aanleiding voor zijn daad dan toch de echtscheiding blijkt te zijn. “De man werd gisteren voor de onderzoeksrechter geleid en heeft hem intussen in verdenking gesteld voor poging tot moord”, zegt Carol Vercarre, woordvoerdster van het parket Halle-Vilvoorde. “Hij heeft verklaard dat hij zijn echtscheiding niet kon verwerken.”