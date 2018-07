"Jan zou blij geweest zijn met resultaat" WEDUWE KUNSTENAAR IN DE WOLKEN MET OPKNAPBEURT 'DE KEISDRUPPER' NELE DOOMS

11 juli 2018

02u31 0 Buggenhout Het standbeeld De Keisdrupper in Opdorp is weer als nieuw. Daar zorgde Eric Van Riet voor, als eerbetoon aan de overleden kunstenaar Jan Van Hove. Diens weduwe is in de wolken met het resultaat.

"Jan zou het graag gezien hebben", zegt Mariette Vergauwen. De weduwe van kunstenaar Jan Van Hove, die jaren geleden het kunstwerk 'De Keisdrupper' ontwierp, is ontroerd dat het beeld weer op zijn sokkel op de rotonde aan de Damstraat met de Dries staat. Van Hove stelde het indertijd tentoon tijdens één van de edities van de openluchtexpo Beelden Op den Dries. Het was apotheker Remi Van Bogaert die het standbeeld toen kocht, omdat het naar zijn evenbeeld gemaakt was. Nadat het een tijd in zijn tuin stond, schonk hij het aan de gemeente om het op de rotonde te zetten. Sindsdien is het een pronkstuk van het dorp waarop iedereen trots is.





"Jan verhuisde als kind naar Opdorp en is er altijd blijven wonen", zegt Vergauwen. "Het dorp lag hem nauw aan het hart. Hij is altijd heel fier geweest dat de Keisdrupper zo'n prominente plaats kreeg. Na zijn overlijden in februari dit jaar was het ook een foto van het kunstwerk dat zijn doodsprentje sierde."





Gaten in polyester

Het standbeeld in polyester kon een opknapbeurt na meer dan tien jaar in weer en wind zeker goed gebruiken. Het verdween dan ook ettelijke weken geleden van zijn sokkel voor een verhuizing naar het atelier van Kunstkring Spat. De lege sokkel zorgden toen meteen voor ongerustheid in Opdorp. Maar kunstenaar Eric Van Riet van Spat stelt iedereen gerust. "Het werk was in goede handen, ik gaf het een grondige restauratie", zegt hij. "Het polyester vertoonde ettelijke gaten. Ik ben uren en dagen bezig geweest om alles te herstellen. Het beeld kreeg twee volledig nieuwe toplagen in polyester."





Van Riet nam de restauratie met plezier op zich. "Ik doe dit als eerbetoon aan Jan Van Hove", zegt hij. "De man was een persoonlijke vriend en ik gedenk hem graag op deze manier. Na de opknapbeurt kan het er weer voor minstens tien jaar tegen."





Platte kaas

Het standbeeld is geïnspireerd op de spotnaam van de Opdorpenaars. Zij worden sinds mensenheugenis 'Keisdruppers' genoemd. "De naam verwijst naar de productie van platte kaas in ons dorp indertijd", legt schepen Geert Mannaert uit. "Botermelk belandde in een dichtgeknoopte handdoek of een laken. Na het uitdruppen bleef platte kaas over. Het standbeeld heeft dan ook niet voor niets een kaaszak over de schouder."





De kosten van de restauratie neemt het gemeentebestuur ten laste. Personeel van de technische dienst plaatste De Keisdrupper gisteren weer op zijn sokkel. Dat gebeurde onder goedkeurend oog van Charles Van Stommel, de Opdorpse vrijwilliger die dag in dag uit in de weer is om het pleintje op de rotonde te onderhouden. "Jan zou heel blij geweest zijn om dit te zien", liet weduwe Mariette Vergauwen zich ontvallen.