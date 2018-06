"Had twee dagen nodig om te bekomen" WILFRIED ZIET LAATSTE WENS IN VERVULLING GAAN DANKZIJ WENSAMBULANCE NELE DOOMS

08 juni 2018

02u48 0 Buggenhout "Geen bloemen bij begrafenis, wel schenkingen aan de Wensambulance." Die oproep doen terminaal kankerpatiënt Wilfried Van den Meerssche en zijn vrouw Karin Goossens uit Buggenhout. Zo dankbaar zijn ze de vzw die de laatste wens van Wilfried, met een Lamborghini rijden, in vervulling liet gaan.

Wilfried (53) kreeg dik twee jaar geleden te horen dat hij kanker had. "Slokdarm- en maagkanker", vertelt zijn vrouw Karin Goossens, die hem nu verzorgt. "Niet veel later waren er uitzaaiingen, onder andere naar de hersenen. Ondertussen heeft Wilfried ook pancreaskanker en nierfalen. We moeten ons niets meer wijsmaken, mijn man is palliatief. toch houdt hij zich bijzonder sterk. Dokters hadden hem nog tijd tot nieuwjaar gegeven, maar kijk, dankzij zijn sterk hart, is hij er nog steeds."





Drie ronden op circuit

In zijn laatste momenten wilde Wilfried graag nog een laatste wens werkelijkheid maken. Dat vertelde hij aan vrienden die op bezoek waren. "Ik wilde nog zo graag eens in een echte Lamborghini rijden", vertelt hij. "Zelf aan het stuur zitten, zat er wel niet in want door de uitzaaiingen naar de hersenen heb ik medisch rijverbod. Maar als passagier meerijden, leek me ook al fantastisch. Vrienden vertelden me over de Wensambulance, die wensen van palliatieve patiënten in vervulling laat gaan, en namen contact op met de vzw. Niet veel later kon mijn droom werkelijkheid worden."





Vrijwilligers van de Wensambulance pikten Wilfried thuis op en reden met hem van Buggenhout richting Circuit van Zolder. Daar stond Anthony met zijn Lamborghini klaar voor drie ronden over het racecircuit. "Ik heb twee dagen nodig gehad om van dit avontuur te bekomen", zegt Wilfried. "Maar het was het wel waard. Het was een prachtige, perfecte dag. Ik ben erg blij dat ik dit nog heb mogen meemaken."





Inzetten voor vzw

Het echtpaar is zo aangegrepen door de inzet van de vzw Wensambulance, dat ze ook iets terug willen doen. "De Wensambulance is blijkbaar nog niet zo gekend", zegt Karin. "We hebben ons voorgenomen om te helpen daar verandering in te brengen. Ikzelf heb me ook al kandidaat gesteld als vrijwilliger. Ik ben nogal creatief aangelegd en geef ook workshops. Als de Wensambulance terminale patiënten ontmoet die als laatste wens iets creatiefs willen doen, dan wil ik gerust helpen."





De twee beslisten ondertussen ook om ervoor te zorgen dat de Wensambulance meer schenkingen krijgt. "Als Wilfried sterft, zal er op de doodsbrief staan dat we bij de begrafenis geen bloemen en kransen willen", zegt Karin. "In de plaats kunnen mensen een schenking doen aan de vzw. Onlangs stierf een vriendin van ons en was er veel volk op de uitvaart. De nabestaanden hadden zoveel bloemen dat ze er geen blijf mee wisten. Dat willen we niet. Het geld dat naar die kransen gaat, kan veel beter besteed worden aan een goed doel."