"Groenonderhoud Lentepark moet beter" 11 juni 2018

Tijdens de jongste gemeenteraad in Buggenhout kaartte oppositieraadslid Steven Creyelman (VB) het volgens hem 'gebrekkig groenonderhoud' in het Lentepark aan. "Het openbaar groen woekert er zo dat zelfs voetpaden amper begaanbaar zijn", zei hij. "Voetgangers moeten daardoor op de weg stappen en dat is niet meteen bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Bewoners zijn het soms zo beu dat ze zelf het groen te lijf gaan, maar dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dezelfde problematiek kaartte ik in het verleden overigens nog al aan. De schepen beloofde toen beterschap, maar het is momenteel weer een probleem." Creyelman drong aan op de nodige inspanningen in het Lentepark om het groenonderhoud op peil te houden. Schepen van milieu Geert Hermans (NCD) bevestigde dat het inderdaad niet de bedoeling is dat mensen zelf het openbaar groen onderhouden. "Maar onze diensten zijn de jongste tijd zwaar belast geweest", klonk het. "Er zal zo snel mogelijk een werkbon opgemaakt worden, zodat dat onderhoud in het Lentepark asap kan worden uitgevoerd." (DND)