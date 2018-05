"Echte waarheid zullen we nooit kennen" BEVESTING VAN STRAFFEN IN KANAALMOORD JEFFREY DUJARDIN

15 mei 2018

03u04 0 Buggenhout In de zaak van de zogenaamde 'Kanaalmoord' heeft hoofdbeklaagde Yves H. 30 jaar cel gekregen, zijn kompaan Jurgen R. krijgt twee jaar cel voor lijkverberging. Voor beiden een bevestiging van de straf. Een opluchting voor de nabestaanden.

Op 7 januari 2010 verdween Eric Van Spitael uit Buggenhout. Vanaf dat moment was er geen contact meer met familie of vrienden, werden zijn gsm en bankkaart niet meer gebruikt en was de man afwezig op de verjaardag van zijn vader op 10 januari. Vermoedelijk werd Van Spitael door Yves H. (45) uit Buggenhout het hoofd ingeslagen, waarna het slachtoffer door Yves en zijn kompaan Jurgen R. (40) in het kanaal Willebroek-Brussel werd gedumpt.





Het lichaam van het slachtoffer kwam uiteindelijk twee maanden later bovendrijven. Volgens R. zou de dierenvriend H. zich boos gemaakt hebben op Van Spitael voor de slechte verzorging van varkentjes. "Drie dode zwijnen zijn drie slagen. Dat is rechtvaardig", riep H. volgens R.





Vrijspraak gevraagd

De hoofdbeklaagde Yves H. vroeg de vrijspraak in beroep. Volgens zijn advocaat, Bart Gijsen, was er geen enkel bewijs tegen zijn cliënt, behalve de leugenachtige verklaringen van Jurgen R. "Uit de autopsie blijkt dat het slachtoffer meer slagen kreeg dan dat hij beweert, in de wagen van R. zijn bloed en vezels gevonden. Welk geloof kan men nog hechten aan de verklaringen van R.?"





De advocaat van Jurgen R., Frank Scheerlinck, bleef erbij dat hun cliënt enkel hielp met het dumpen: "De leugendetector toont aan dat hij niet geslagen heeft. Hij heeft enkel zijn auto uitgeleend en het lijk verborgen op de boerderij van zijn grootouders." Het hof volgde Scheerlinck daarin en gaf R. de bevestiging, twee jaar. "Wij hebben altijd geloofd in zijn onschuld. Onze cliënt kan zijn leven opnieuw hervatten. De opluchting voor hem is zeer groot", zegt een tevreden Scheerlinck.





Hitlergroet

R. was ook de enige die zich richtte naar de familie tijdens de behandeling. "Het spijt me dat ik geholpen heb aan het wegwerken van het lichaam, maar ik heb hem in levende lijve nooit aangeraakt. "Van de nabestaanden kreeg hij na de uitspraak nog een hand en enkele woorden. Een mooi gebaar, dat bij R. tranen in de ogen bracht. Een minder mooi gebaar kwam uit de richting van Yves H. die gekend is voor zijn extreemrechtse sympathieën. Hij besloot na de uitspraak met gestrekte rechterarm de Hitlergroet te brengen naar het hof, dat niet reageerde.





Afgesloten hoofdstuk

Voor de nabestaanden is dit hoofdstuk afgesloten. "Het is een lange en harde strijd geweest", zegt Alexandra Schouteden, advocaat van de burgerlijke partij. "Er is nu een juridische waarheid. De echte zullen we wel nooit kennen, maar ze kunnen dit nu eindelijk afsluiten."