"Dorien zou zeggen dat we niet mogen opgeven" ERKRIDO BLIJFT NA 10 JAAR NOG STEEDS ACTIEF VOOR KOM OP TEGEN KANKER NELE DOOMS

09 februari 2018

02u55 140 Buggenhout Erkrido uit Buggenhout blijft ook na tien jaar doorgaan voor Kom Op Tegen Kanker. Dat hebben Erik Daelemans en Kristien Maes, ouders van de overleden Dorien, en hun team beslist. "We horen Dorien ons toefluisteren dat we niet mogen opgeven. We gaan voort met onze strijd tegen kanker", klinkt het. Dit weekend staat een Herdenkingsconcert met valentijnsdiner op het programma.

De jubileumeditie van vorig jaar zette Erkrido aan het denken. De organisatie werd indertijd opgericht ter nagedachtenis van Dorien Daelemans. Het meisje overleed op 12 februari 2005 op zestienjarige leeftijd aan een hersentumor.





Haar ouders Erik Daelemans en Kristien Maes wilden ook iets positiefs aan het overlijden van Dorien koppelen en richtten Erkrido op, om zich in te zetten voor Kom Op Tegen Kanker. "Ook Dorien was daar in haar kinderjaren, onder andere als lid van de kindergemeenteraad, erg mee bezig geweest", vertellen Erik en Kristien.





"Bovendien hadden wij tijdens Doriens ziekte heel veel steun aan Koester, dat gezinnen met een ziek kind bijstaat", gaan ze verder.





Blijven doorgaan

Na tien jaar rees echter de vraag of het niet goed zou zijn te stoppen op een hoogtepunt. Dat doet Erkrido evenwel, na rijp beraad, niet. "We hadden in eerste instantie nooit durven denken dat onze organisatie tot zo'n succes zou uitgroeien", zegt Erik Daelemans. "We stellen bovendien vast dat we in al die jaren een erg trouw publiek opgebouwd hebben. Het gaat om mensen die ons een warm hart toedragen en op elke editie present tekenen. Daar zijn we erg drankbaar voor. Bovendien kan Erkrido elk jaar opnieuw beroep doen op een fantastische groep enthousiaste medewerkers. Beide zijn levensnoodzakelijk en hielpen ons te beslissen om voor een elfde editie te gaan." Erik en Kristien zijn overtuigd dat stoppen met Erkrido er nog niet in zit. "We houden de woorden van Frank Deboosere, campagneleider van Kom Op tegen Kanker 'we stoppen pas als de kanker ook stopt' indachtig", zegt Kristien. "En bovendien horen we Dorien ons toefluisteren dat we niet mogen opgeven. We gaan dus door met onze strijd tegen kanker."





Herdenkingsconcert

Het nieuwe Herdenkingsconcert dit weekend belooft alvast weer een topeditie te worden. De organisatoren kregen toezegging van niemand minder dan Bent Van Looy om het concert op te luisteren. Marc Erkens speelt in het voorprogramma enkele sfeervolle pianonummers. "Met deze artiesten weten we dat we weer een warmhartige avond tegemoet gaan", aldus Erik. "En dit jaar is er ook opnieuw de link met Dorien. Het was Marc Erkens die op Doriens zestiende verjaardag in een zaaltje van de academie voor muziek zorgde. Dankzij Marc had Dorien de jaren voordien enkele leuke stages in het Lemmensinstituut mogen beleven. Ze droomde van een toekomst met muziek."





Het Herdenkingsconcert vindt morgen plaats om 20.30 uur. Een valentijnsdiner gaat daar aan vooraf. Alles vindt plaats in De Pit, aan de Platteput in Buggenhout. Dit jaar plant Erkrido ook nog de verkoop van chocolade hartjes, deelname aan de 1.000 kilometer tegen Kanker met drie teams, de Roparun-doortocht tijdens het Pinksterweekend in Opstal en het plantjesweekend in september. Al de initiatieven moeten geld opleveren voor Kom Op Tegen Kanker. De voorbije tien jaar wist Erkrido zo al meer dan 325.000 euro te vergaren. Info: erkrido.blogspot.com.