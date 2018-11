“Aan het einde van de zomer kan ik al beginnen uitkijken naar Kerstmis” Florist Ludo Annaert viert 35-jarig jubileum Nele Dooms

21 november 2018

14u06 0 Buggenhout Florist Ludo Annaert (58) uit Opstal is toe aan een jubileum. Momenteel loopt zijn 35ste ‘kerstopendeur’. Annaert was indertijd een pionier. Ondertussen is zijn Kerstshow tot ver buiten de gemeentegrenzen gekend. “Kerst is: zoveel mogelijk mensen laten genieten. Dat doe ik zelf in deze periode ook ten volle”, zegt hij.

Sinterklaas moet nog komen, maar de Kerstsfeer opsnuiven kan wel nu al volop bij Ludo Annaert. Zijn zaak aan de Broekstraat is helemaal omgetoverd tot sfeervol kerstparadijs. Dat dit nu al gebeurt, is een bewuste keuze. “Ik wil mensen de kans geven op tijd de nodige inspiratie op te doen voor de kerstdagen”, zegt Annaert. “Zo kunnen ze thuis ook aan de slag om er iets gezelligs en moois van te maken.”

“Kerst is voor mij de mooiste tijd van het jaar”, zegt Annaert. “Ik kan daar tegen het einde van de zomer al naar beginnen uitkijken. De eindejaarsperiode is natuurlijk weken keihard werken, maar ik geniet daar ten volle van. Al mijn creativiteit kan ik tijdens die dagen kwijt. Kerst, dat is uitbundigheid, overdaad en schoonheid.”

Het is steevast werken tegen de klok om het interieur van de winkel tegen eind november helemaal om te toveren tot een kerstshow. Annaert speelde het dit jaar voor exact de 35ste keer klaar. “Wie de winkel binnenstapt, ziet een eigentijdse kijk op Kerst”, zegt de florist. “En ik ben er fier op dat geen enkele ‘kerstopendeur’ de voorbije 35 jaar dezelfde is geweest. Elk jaar krijgt een andere insteek. De trend dit jaar is erg strak met zilver en zwart, maar ook warmte loert om de hoek met oranje en kopertinten. En zelfs een speelse combinatie van de twee is mogelijk.”

Annaert was 35 jaar geleden bij de pioniers om een kerstopendeur op poten te zetten. “Ik was net afgestudeerd en had mijn bloemenzaak op 1 april geopend”, vertelt hij. “Duitsland was toen het mekka van de bloemenscholen en ik ging er vaak naartoe om nog bij te leren. Daar ontdekte ik de opbouw van kerstshows. In Duitsland hadden ze de zogezegde Weinnacht-traditie. Ik heb daar geleerd met mijn ogen en er uiteindelijk een Belgische versie van gemaakt. Ik was één van de eersten, maar kreeg in de loop der jaren wel veel navolging.”

de 35ste kerstopendeur betekent meteen ook een jubileum voor Annaert als florist. “Ik werd in het bloemenvak geboren en kreeg de liefde voor bloemen en planten met de paplepel mee”, vertel hij. “Mijn vader had een kwekerij van rozen en snijbloemen. Ik hielp veel en trok uiteindelijk naar de tuinbouwschool om de stiel te leren. Uiteindelijk kreeg de microbe van bloemschikken me te pakken en heb ik daar mijn weg in gemaakt.”

En dat gebeurde niet zonder succes. Annaert verdiende zijn sporen in het vak. Zo verzorgde hij onder andere bloemen voor verschillende televisieprogramma’s, de vip-loges van Night of the Proms en shows van Cartier. Zijn bruidsboeketten zijn tot in de wijde omgeving vermaard. Zo was onder andere het boeket van An Van Helsen van zijn hand. En de florist tekende ook al present op kampioenschappen bloemschikken. “Ik hoop nog veel jaren door te gaan”, zegt hij. “Geen dag is hetzelfde en ik hou van de uitdagingen om elke dag iets anders te creëren. In dat opzicht mogen er ook nog veel kerstopendeuren volgen.”

De 35ste Handmade Kerstwinkel is te bezoeken tot 25 december. De kerstopendeur vindt nog plaats op zaterdag 24 en zondag 25 november, telkens van 10 tot 18 uur.